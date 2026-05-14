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La guerra secreta de Arabia Saudí y Emiratos Árabes contra Irán

La guerra secreta de Arabia Saudí y Emiratos Árabes contra Irán

La revelación de que los dos países del Golfo atacaron al régimen de los ayatolás echa por tierra su discurso público de contención.

| etiquetas: geopolítica , arabia saudí , emiratos árabes , irán
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