La guerra de Putin en Ucrania reordena Rusia y amenaza su futuro económico: cuatro años de conflicto han desviado recursos, afectado a la sociedad y agravado la crisis demográfica y economía

“No tiene visión de futuro, sino solo visión de pasado”. “Esta guerra representa exactamente eso, y es muy costosa para el país”. El enorme gasto militar de Rusia en los tres primeros años de la guerra condujo a un auge económico que desafió las expectativas occidentales de un colapso ante las sanciones internacionales. Ahora, la economía está empezando a descender de ese punto álgido al enfrentarse a recortes del gasto público y a grandes tensiones en el mercado laboral.
| etiquetas: rusia , guerra , economía , sociedad
En breve a comprar gas y petroleo ruso como si no hubiera mañana, sin tope ni descuento que valga
¿Me pregunto por qué seguirá habiendo guerras, si todos perdemos? Mmm, ¿a lo mejor alguien no pierde?
Rusia no está perdiendo nada, más bien al contrario, está ganando poder económico ante el debilitamiento progresivo de USA y Europa.
Ahora venden el gas más caro y, durante un tiempo, la UE lo compraba a través de India, despollándose Putin en la cara de úrsula y cía, ya que el embargo fue sólo postureo ante la prensa.
India y China han crecido y han mejorado las relaciones con ellos.
USA lleva años hundiendo a la UE, da igual biden que trump.
Pues igual puedes hacer una comparacion que vaya sin sesgo y con sentido
Porque pareces la ex-alcaldesa de Madrid con peras y manzanas
Y recuerdo a la muchachada que Crimea fue conquistada por la alemana Catalina de Rusia
o creer la camara de eco y tachar a gemini de comunista, tampoco pasa nada