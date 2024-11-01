edición general
La guerra de Putin en Ucrania reordena Rusia y amenaza su futuro económico: cuatro años de conflicto han desviado recursos, afectado a la sociedad y agravado la crisis demográfica y economía

“No tiene visión de futuro, sino solo visión de pasado”. “Esta guerra representa exactamente eso, y es muy costosa para el país”. El enorme gasto militar de Rusia en los tres primeros años de la guerra condujo a un auge económico que desafió las expectativas occidentales de un colapso ante las sanciones internacionales. Ahora, la economía está empezando a descender de ese punto álgido al enfrentarse a recortes del gasto público y a grandes tensiones en el mercado laboral.

#1 Dav3n
En Europa, sin embargo, atamos los perros con longanizas xD

En breve a comprar gas y petroleo ruso como si no hubiera mañana, sin tope ni descuento que valga xD
#2 Andreham
Sorpresón: las guerras, lejos de ser beneficiosas para las sociedades, son bastante negativas tanto económica como socialmente.

¿Me pregunto por qué seguirá habiendo guerras, si todos perdemos? Mmm, ¿a lo mejor alguien no pierde?
#4 jaramero
Me descojono.

Rusia no está perdiendo nada, más bien al contrario, está ganando poder económico ante el debilitamiento progresivo de USA y Europa.

Ahora venden el gas más caro y, durante un tiempo, la UE lo compraba a través de India, despollándose Putin en la cara de úrsula y cía, ya que el embargo fue sólo postureo ante la prensa.

India y China han crecido y han mejorado las relaciones con ellos.

USA lleva años hundiendo a la UE, da igual biden que trump.
#8 jm22381
#4 Qué Rusia le vende el gas más caro a India de lo que se lo vendía a la UE? Dónde están las fuentes de esos datos... y los gaseoductos Rusia-India? :roll:
#3 Kasterot
El faro de occidente en cambio... Va bien. Muy bien. Pero gracias a las aportaciones voluntarias de sus socios lacayos  media
#7 Don_Pixote
#3 lo de la deuda, igual si pones en contexto que paso en 1998 y porque Rusia tiene una politica de deuda 0, y que sostiene esa deuda..
Pues igual puedes hacer una comparacion que vaya sin sesgo y con sentido

Porque pareces la ex-alcaldesa de Madrid con peras y manzanas
#5 Don_Pixote
Pero si Rusia es el paraiso en la Tierra hombre, no lees meneame?
#9 azathothruna
No se donde lei que Putin quiere "deshacer" la derrota de la guerra de crimea anterior.
Y recuerdo a la muchachada que Crimea fue conquistada por la alemana Catalina de Rusia
#6 manbobi
Ya veréis en el primer trimestre
#10 j3j3j3j3
se que da pereza buscar informacion pero si preguntais a gemini sobre la economia rusa en los ultimos 4 años , os podeis llevar una sorpresa , desagradable intuyo .
o creer la camara de eco y tachar a gemini de comunista, tampoco pasa nada
#11 ElBeaver
Rusia ha llegado al punto de no retorno; el país ahora podría ser dividido entre China y Estados Unidos.
