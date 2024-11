La guerra de los presupuestos en Alemania enciende las alarmas de Europa: "La coalición está ardiendo"

Este fin de semana se filtró un plan del líder del partido liberal y ministro de Finanzas, Christian Lindner.El SPD a través de su portavoz Saskia Esken ha dejado clara su postura. "No podemos negar que la coalición está ardiendo ahora mismo,las propuestas del ministro de Finanzas no se pueden implementar en el marco de nuestra alianza". "Si se toman esas medidas los ricos se harán más ricos y la clase trabajadora lo pagará con sus salarios y pensiones, algo que el SPD no aceptará en ningún momento"...