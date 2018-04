La Guerra del Peloponeso. La guerra que acabó en 1996

La Guerra del Peloponeso fue el conflicto bélico que se dio en la Grecia clásica entre Atenas y Esparta en el siglo V a. C. No se trata de una guerra menor, sino mayor, como diría nuestro presidente. Y es que cada una de estas ciudades-estado arrastró consigo a sus aliados, que es como ellos llamaban al resto de ciudades que les acompañaban a punta de pistola (...) No hay discusión en torno a quién ganó la guerra: Esparta. Tampoco en cuanto a cuándo dejaron de darse palos: en el 404 a. C. Pero, ¿cuándo terminó la guerra?