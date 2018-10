La guerra nuclear según Putin: los rusos iríamos al cielo

Si se produce una guerra nuclear, Rusia "no puede ser el iniciador de tal catástrofe porque no tenemos concepto de ataque preventivo", afirmó el presidente ruso."En tal situación, esperamos a ser alcanzados por las armas nucleares, pero no las usaremos", añadió. "Por supuesto, sería una catástrofe global".Rusia se ha mostrado crítica con la nueva doctrina nuclear adoptada por Estados Unidos a principios de 2018, calificándola de "beligerante" y "antirrusa", que tiene por objeto, en particular, dotar al país americano de nuevas armas nuclear.