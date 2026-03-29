Es una guerra mundial porque el mundo entero depende del petróleo y del gas, y Trump pretende crear deliberadamente una crisis económica mundial [eng]

Es evidente que Trump pretende provocar deliberadamente una crisis económica mundial que dure al menos cuatro años, como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cree que esto le dará a Estados Unidos el control: Estados Unidos es autosuficiente en gas y petróleo. Otros países tendrán que comprarnos. Y si lo hacen, les exigiremos que impongan sanciones contra Rusia, Irán y cualquier otro país que hayamos designado como enemigo. Los precios de la energía y los relacionados con ella están subiendo y esto provocará el cierre industrial