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Es una guerra mundial porque el mundo entero depende del petróleo y del gas, y Trump pretende crear deliberadamente una crisis económica mundial [eng]

Es una guerra mundial porque el mundo entero depende del petróleo y del gas, y Trump pretende crear deliberadamente una crisis económica mundial [eng]

Es evidente que Trump pretende provocar deliberadamente una crisis económica mundial que dure al menos cuatro años, como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cree que esto le dará a Estados Unidos el control: Estados Unidos es autosuficiente en gas y petróleo. Otros países tendrán que comprarnos. Y si lo hacen, les exigiremos que impongan sanciones contra Rusia, Irán y cualquier otro país que hayamos designado como enemigo. Los precios de la energía y los relacionados con ella están subiendo y esto provocará el cierre industrial

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , petróleo , energía
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
powernergia #1 powernergia
"Es evidente que Trump pretende provocar deliberadamente una crisis económica mundial "

Me hace mucha gracia esto de que a Trump se le asignen planes, (malvados o no) como si en su cabeza hubiera algún tipo de planificación.

Simplemente pensaba que Iran le iba a durar 4 dias, y la cosa se alarga mas de lo previsto, pero no hay ningún plan.
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alehopio #3 alehopio
#1 El plan es el mismo que han seguido siempre en los países con petróleo: Siria, Libia, Irak, etc.

Es un plan repetido durante décadas: atacar militarmente hasta destruir la sociedad para que reine el caos y entonces poder apoderarse del petróleo.

La doctrina Wesley Clark
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta

Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
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Cuñado #6 Cuñado
#1 El único plan de EE.UU. es decirle que si a todo lo que se le pase por la cabeza a ese puto tarado.
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#10 DenisseJoel
#1 ¿Acaso esa guerra la decidió Trump? De todos los países que hay en el mundo, fue precisamente a por los dos siguientes de la lista. Casualidad, seguro.
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 Trump es como ese perro que tengo en mi comunidad que está ladrando todo el puto día para que le hagan caso, y cuando sale a la calle corre como un loco, sin control, y encima van y le dejan la correa libre.
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camvalf #2 camvalf
Trump lo que pretende es sacar mas beneficios como buen liberal que es, osea el sueño húmedo de muchos parásitos patrios.
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Cuñado #5 Cuñado
"Guerra mundial" es un concepto que se creó para definir las dos únicas guerras en las que lucharon todas las grandes potencias de la época. Y éste no es el caso.

Esto no es una guerra mundial, es la enésima guerra imperialista de EE. UU. y sus secuaces.
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Asi es como acaban los imperios. Dando golpes de ciego a la desesperada desestabilizando todo.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master *
EEUU e Israel deberían haber recibido varias llamadas al orden, por no decir ultimátums, ya desde la Unión Europea solo por el hecho de que sus acciones irresponsables nos perjudican económicamente.

Varios paquetes de sanciones deberían estar en marcha. La realidad en la que vivimos es anómala.
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vviccio #7 vviccio
Y dale con Trump: el problema es Israel, siempre ha sido Israel. La guerra de Irak fue por Israel, la guerra de Siria también y ahora Irán.
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alehopio #9 alehopio
#7 Israel es el medio, el fin es el petróleo.

Israel es la cuña que han metido para partir el tronco del Golfo Pérsico...
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menéame