Es una guerra mundial porque el mundo entero depende del petróleo y del gas, y Trump pretende crear deliberadamente una crisis económica mundial [eng]

Es evidente que Trump pretende provocar deliberadamente una crisis económica mundial que dure al menos cuatro años, como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cree que esto le dará a Estados Unidos el control: Estados Unidos es autosuficiente en gas y petróleo. Otros países tendrán que comprarnos. Y si lo hacen, les exigiremos que impongan sanciones contra Rusia, Irán y cualquier otro país que hayamos designado como enemigo. Los precios de la energía y los relacionados con ella están subiendo y esto provocará el cierre industrial
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Me hace mucha gracia esto de que a Trump se le asignen planes, (malvados o no) como si en su cabeza hubiera algún tipo de planificación.
Simplemente pensaba que Iran le iba a durar 4 dias, y la cosa se alarga mas de lo previsto, pero no hay ningún plan.
Es un plan repetido durante décadas: atacar militarmente hasta destruir la sociedad para que reine el caos y entonces poder apoderarse del petróleo.
La doctrina Wesley Clark
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
Estrategia de Escasez Diseñada
www.meneame.net/story/inminente-ataque-estadounidense-contra-iran-esta
Esto no es una guerra mundial, es la enésima guerra imperialista de EE. UU. y sus secuaces.
Varios paquetes de sanciones deberían estar en marcha. La realidad en la que vivimos es anómala.
Israel es la cuña que han metido para partir el tronco del Golfo Pérsico...