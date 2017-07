Guerra de guerrillas: El Estado Islámico se está transformando ante la pérdida de su territorio

¿Está cerca el fin del autodenominado Estado Islámico?"Desafortunadamente, la respuesta es un rotundo no", afirma el profesor Paul Rogers, del Departamento de Estudios para la Paz de la Universidad de Bradford, Inglaterra, y autor de Irregular War: ISIS and the New Threat from the Margin" ("La guerra irregular: EI y la amenaza desde el margen")."Hay cada vez más evidencia de que EI se está transformando en una insurgencia de largo plazo en Irak y Siria, y también se está desarrollando como un movimiento de alcance mundial"