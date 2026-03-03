Guerra entre Irán e Israel: lo que China no hará por Irán [EN]

Para Irán recurrir a China puede parecer estratégico. Sin embargo, el apoyo de Beijing es limitado, condicional y tiene sus raíces en su propio juego a largo plazo(...) Irán no debería hacerse ilusiones. El apoyo potencial de China sería calculado, no altruista. Beijing considera a Irán como un activo estratégico: una puerta de entrada a la energía y a los recursos(...) Es poco probable que China ofrezca compromisos de defensa mutua o respalde que Irán cruce el umbral de las armas nucleares.