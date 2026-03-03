Guerra entre Irán e Israel: lo que China no hará por Irán [EN]

Para Irán recurrir a China puede parecer estratégico. Sin embargo, el apoyo de Beijing es limitado, condicional y tiene sus raíces en su propio juego a largo plazo(...) Irán no debería hacerse ilusiones. El apoyo potencial de China sería calculado, no altruista. Beijing considera a Irán como un activo estratégico: una puerta de entrada a la energía y a los recursos(...) Es poco probable que China ofrezca compromisos de defensa mutua o respalde que Irán cruce el umbral de las armas nucleares.
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También dejó está joyita:
A pesar de la profunda cooperación técnico-militar, las fuerzas iraníes fueron testigos del relativo bajo rendimiento de los sistemas de misiles y defensa aérea suministrados por Rusia contra las capacidades occidentales avanzadas, principalmente israelíes y estadounidenses. La eficacia de las operaciones israelíes, que incluyeron ciberataques y ataques tácticos con aviones no tripulados en lo profundo de Irán, expuso vulnerabilidades que la tecnología rusa no podía mitigar. Esto contrasta marcadamente con el éxito percibido de Pakistán equipado con China para disuadir y repeler a la India.
De todas formas va en línea con la posición del ministerio de asuntos exteriores, este es de marzo 2026:
www.fmprc.gov.cn/eng/xw/fyrbt/lxjzh/202603/t20260303_11867987.html