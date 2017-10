La guerra contra el Papa Francisco (ENG)

El papa Francisco es una de las personas más odiadas del mundo. Aquellos que le odian no son ateos, o musulmanes, sino sus propios seguidores. Fuera de la iglesia es una figura enormemente popular por su modestia y humildad ostentosa (...) Dentro de la iglesia en Roma ..."no podemos esperar a que se muera, no se puede publicar lo que pensamos en privado, Bergoglio es horrible, es como Calígula..."