Guardias civiles denuncian “caos” en la provincia de Almería tras detectarse varios contagiados

El aumento de los positivos, tal y como explican los representantes, solo es el inicio del problema, pues si algo temen es la expansión del virus entre el resto de agentes dado que, señalan, no se realiza seguimiento alguno a los que dan positivo. "No tenemos rastros de servicios de sanidad en el Cuerpo y, además, los positivos diagnosticados no han sido contactados tampoco por nadie del servicio de Salud para realizar el correspondiente rastreo. Es un problema, porque se están infectados distintos cuarteles al no encapsular los positivos".