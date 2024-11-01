La Guardia Revolucionaria Islámica publica una imagen del cráneo quemado de un soldado estadounidense entre los restos de un avión C-130 [ENG]

El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) publicó el domingo por la noche una imagen que muestra el cráneo calcinado de un soldado estadounidense entre los restos de un avión C-130.
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www.meneame.net/story/iran-difunde-foto-militar-calcinado-eeuu-entre-a
Noticias que sí que ha salido diciendo que USA lo niega, pero nunca muestran la foto.
El ejército estadounidense cuestiona la afirmación de Irán sobre los restos del cráneo.
Medios de comunicación estatales iraníes publicaron imágenes que supuestamente mostraban los restos de un avión estadounidense destruido y los posibles restos de un militar estadounidense, lo que… » ver todo el comentario