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La Guardia Revolucionaria Islámica publica una imagen del cráneo quemado de un soldado estadounidense entre los restos de un avión C-130 [ENG]

La Guardia Revolucionaria Islámica publica una imagen del cráneo quemado de un soldado estadounidense entre los restos de un avión C-130 [ENG]

El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) publicó el domingo por la noche una imagen que muestra el cráneo calcinado de un soldado estadounidense entre los restos de un avión C-130.

| etiquetas: c-130 , calavera , foto , rescate , usa , irán
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5 comentarios
4 1 9 K -23 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Aparte de duplicada ... es muy raro que aparezca una cabeza y no el resto. Para mí que es trola.
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salteado3 #1 salteado3 *
Ojo, la envío para que juzguen Uds. mismos, no había manera de encontrar la foto. Para mi es como las caras de Bélmez.


Noticias que sí que ha salido diciendo que USA lo niega, pero nunca muestran la foto.

El ejército estadounidense cuestiona la afirmación de Irán sobre los restos del cráneo.
Medios de comunicación estatales iraníes publicaron imágenes que supuestamente mostraban los restos de un avión estadounidense destruido y los posibles restos de un militar estadounidense, lo que…   » ver todo el comentario
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Harkon #2 Harkon
#1 En otros lados dicen que no fueron fallos, que los aviones se quedaron atascados en la arena, el littebird chamuscado también se les debió quedar atascado en a arena xD
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antesdarle #5 antesdarle
El "Departamento de Relaciones Públicas" creo que deberían revisar el nombre de dicho departamento xD
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menéame