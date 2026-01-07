edición general
Un guardia civil no da crédito en su primera experiencia con una baliza V16: «El conductor ha puesto dos»

Tal y como explica el agente de Tráfico, el conductor no usa una baliza de señalización, sino que opta por colocar dos, una homologada y conectada y la otra de las antiguas que no están conectadas… Tal y como dice el propio agente de la Guardia Civil, “las balizas no se ven una m…, se ven mucho mejor los intermitentes del vehículo. Todo ello porque no había colocado los triángulos de emergencia, que se ven mucho mejor que la baliza y que los intermitentes juntos.

#4 Cazatrolls
No entiendo la noticia; el conductor ha puesto una baliza conectada, como es obligatorio ahora, y además ha puesto una baliza antigua que no transmite nada pero aumenta la visibilidad. ¿Cuál es el problema?.
3
#6 Barney_77
#4 Que sale a relucir que ninguna de la dos ilumina ni señaliza una puta mierda.
0
#7 plutanasio
#4 No puedes poner en el coche lo que te salga del papo. Pon un pirulo de tractor en tu coche y ya verás lo que pasa.
0
#3 reithor
O hay más de uno que pone 2, o es el zurriagazo de 3 coches que vi en Guadalajara hace unos días y causó un importante atasco...
0
#5 CerdoJusticiero
El Dewáter no, gracias.
0
#2 Lamantua
La DGT se cubre de mierda. Menos mal que no es un atraco legalizado…
0
#8 Tiranoc
El artículo parece escrito por el sobrino del guardia civil. Y el video un montaje, el guardia sale del coche y ya sabe el tipo de cada baliza y eso que dice que no se ven una mierda.
0
#1 nadapasista
pues que le multe. No se deben usar elementos de señalización no indicados en el reglamento de circulación. Mañana saco yo una señal de prohibido circular a más de 20km/h y la pongo también.
0

