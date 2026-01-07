Un guardia civil no da crédito en su primera experiencia con una baliza V16: «El conductor ha puesto dos»

Tal y como explica el agente de Tráfico, el conductor no usa una baliza de señalización, sino que opta por colocar dos, una homologada y conectada y la otra de las antiguas que no están conectadas… Tal y como dice el propio agente de la Guardia Civil, “las balizas no se ven una m…, se ven mucho mejor los intermitentes del vehículo. Todo ello porque no había colocado los triángulos de emergencia, que se ven mucho mejor que la baliza y que los intermitentes juntos.