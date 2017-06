La Guardia Civil me detuvo y torturó diecinueve días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos [CAT]

El día 6 de julio del 92 la Guardia Civil me detuvo en Montcada i Reixac, donde había ido a ver a mis padres. Se me llevan de noche a Manresa, me acusan de pertenecer a Terra Lliure y me aplican la ley antiterrorista. En Manresa me tienen toda la noche atado en una tubería de la calefacción, agachado. Hacia las seis de la mañana, se me llevan a Madrid, a la dirección general de la Guardia Civil, en Tres Cantos. Así que bajé y me dicen que ahora sabría lo que era bueno.