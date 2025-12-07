La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de una mujer de 30 años en El Viso del Alcor (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a última hora de este sábado a un hombre de 35 años por el asesinato de una mujer de 30 hallada sin vida y con signos de violencia en su casa de El Viso del Alcor (Sevilla), según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en esta provincia. Los investigadores han procedido a su detención y se investiga como un delito de violencia machista ya que la víctima “podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental, indicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.