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La Guardia Civil apresa en alta mar un carguero con "el mayor alijo conocido" de cocaína: entre 30.000 y 45.000 kilogramos

La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, han informado fuentes de la investigación. El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes llegaron a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.

| etiquetas: guardia , civil
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6 comentarios
2 1 3 K -7 actualidad
#2 hipernes
Tolerancia amplia +-15000 kg. Eso da mucho juego
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#6 cybermouse
#2 Eso se llama merma :troll:
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Pues 20mil kilos no caben en el almacén.
0 K 12
#5 TheGreatDoc
#3 A ver que hacemos con estos 15mil kilos...
0 K 6

menéame