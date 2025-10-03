edición general
Los guantazos de Andreu Buenafuente a todos, a diestro y siniestro, del primero al último

¿Ser español o no serlo? ¿Echar marcha atrás al proteger a la flotilla o defenderlos de verdad? ¿Un rey republicano o los celos de Isabel Díaz Ayuso? En su primer monólogo, Andre Buenafuente advirtió de que en la parte que le tocaba como cómico, él no iba a caer en dar voz a los exabruptos. Es decir, seguramente, las ultimas palabras de VOX sobre RTVE. De cumplir su promesa al cien por cien que VOX aparezca en Futuro imperfecto va a ser tan imposible como si Sánchez y Ayuso se fueran un concierto de música juntos en el Falcon.

