Los grupos públicos de WhatsApp son inseguros

Según publicó el diario digital VentureBeat, durante un periodo de seis meses Garimella y Tyson se colaron en 178 grupos públicos de WhatsApp y consiguieron la información de 45.794 usuarios: números de teléfono, fotografías de perfil, imágenes y videos compartidos en el grupo, etc. Es posible extraer información de estos espacios abiertos haciendo búsquedas en Internet y uniéndose a ellos sin aportar registro alguno. Dado que no hay un error de seguridad, si no uno de diseño, WhatsApp no reconoció hasta el momento esta situación como un proble