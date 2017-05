El Grupo Volkswagen se ve capaz de superar a Tesla

El presidente del grupo Volkswagen está convencido de superar a Tesla y convertirse en líderes del mercado del vehículo eléctrico. Pero sus planes más vistosos no verán la luz del día hasta 2020 y su desarrollo no llegará hasta 2025. En cualquier caso Tesla lleva la delantera y dejarle correr puede implicar no poder pararle. No todo es capacidad y dinero, también hay que contar con estar en el sitio exacto en el momento necesario. La apuesta por el vehículo eléctrico es total ya que es considerada por las marcas como el futuro inmediato.