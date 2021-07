Un grupo de sacerdotes ortodoxos niega la comunión a los vacunados por llevar el ‘anticristo’

En media campaña de vacunación para animar a la gente a que se vacunen, para terminar ya con la pesadilla de la pandemia, al Gobierno griego no le ha gustado que un grupo de sacerdotes ortodoxos de la isla de Creta esté negando la comunión a aquellos que han recibido la inyección. Al parecer, los sacerdotes aseguran que con la vacuna se le permite la entrada del anticristo y por tanto aquellos creyentes que quieran recibir la comunión no podrán porque, según el grupo de sacerdotes, no serán merecedores de ella.