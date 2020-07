El Grupo PSA implanta el teletrabajo obligatorio en todas sus sedes mundiales

Ninguna gran empresa había dado el paso que acaba de dar el grupo francés PSA, instaurando de forma obligatoria el teletrabajo. Una decisión personal de su presidente, Carlos Tavares, que ha decidido que todos los empleados que no estén relacionados con la producción dejen las oficinas y pasen a trabajar desde sus domicilios. Una decisión que no acatarán por igual los más de 240.000 empleados que tiene por todo el mundo, aunque no afectará a todos.