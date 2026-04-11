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El Grupo Prisa se lleva el 18% de la publicidad que genera el Ministerio de Igualdad

El Grupo Prisa se lleva el 18% de la publicidad que genera el Ministerio de Igualdad

En total, el Gobierno destinó 2.945.522,28 euros para la difusión en medios de una promoción de educación sexual basada en la igualdad y el buen trato.

| etiquetas: ministerio igualdad , mujeres maltratadas , grupo prisa , publicidad
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Vodker #5 Vodker *
THE OBJECTIVE, como es costumbre desde que gobierna Pedro Sánchez, no recibió ni un solo euro a pesar de sus extraordinarios resultados de audiencia.

Animalicos míos, qué vergüencica dan xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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#10 Eukherio *
#5 No vaya a ser que sus lectores se enteren de que los medios que recibieron pasta los triplican en audiencia, que igual sacan la calculadora y ven el truqui.
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FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame *
El Ojete llorando porque quieren una paguita a pesar de su total irrelevancia frente al mayor grupo editorial/audiovisual de España
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Ankor #7 Ankor
Se quejan del 18% y no dicen nada del 78% restante o porque a ellos no les corresponde nada.
Están más acostumbrados a la Comunidad de Madrid que son más d recibir el 30% de la publicidad más alguna paguita extra aunque no corresponda por audiencias.
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Moderdonia #4 Moderdonia *
Pues tienen toda La razón en quejarse pues el lector habitual de El ojete es probablemente un maltratador potencial mayor que el lector habitual de El país. Y por lo tanto sería más efectiva la publicidad en alguien que lo necesita frente a alguien que lo necesita menos.
1 K 22
adoctrinacharo #2 adoctrinacharo
3 millones de euros en publicidad.
Y luego las mujeres maltratadas con pulseras de mierda totalmente vendidas frente a sus maltratadores.

Pero hay que seguir con el relato, aunque haga aguas.
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masde120 #1 masde120 *
Con 20,000 millones hay mucho dinero para comprar a todos los medios, de un lado y del otro del espectro. Incluso pagar cibervoluntarios para que intenten defender lo indefendible y que parezca que tiene algún apoyo
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#8 Almirantecaraculo
#1 y sin embargo lo usan para bajas por natalidad de hombres y mujeres, mientras los medios les ponen a parir y pierden votos.
Que torpes!
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masde120 #9 masde120
#8 El rproblema es que hay una auténtica barbaridad de millones que no va para eso. Que realmente es lo unico en lo que sí debería invertirse (y más de lo que se invierte). Por ejemplo todos estos millones para autopublicitarse que realmente es comprar "amigos" y pagar "deudas"
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues *
#0 Ese nombre de usuario es toda una declaración de intenciones. xD
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menéame