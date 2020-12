Un grupo de especuladores no podrá revender 1.000 Xbox Series X ya que todos sus pedidos han sido cancelados

Las noticias sobre CrepChiefNotify no paran de sucederse. Si la semana pasada conocíamos la existencia de este grupo de especuladores ingleses tras haber comprado 3.500 PS5, ayer volvíamos a saber noticias de ellos. No buenas precisamente, ya que desde el grupo se aseguraba que habían adquirido 1.000 Xbox Series X para su posterior reventa. Finalmente, la firma minorista donde se hicieron con todas estas consolas es Very, la cual ha confirmado que han cancelado todos sus pedidos realizados.