Un grupo de adolescentes muy violentos atemoriza Manresa con agresiones y robos: detenidos 35 veces en un mes

Desde hace tiempo los vecinos de Manresa viven atemorizados por culpa de un grupo de adolescentes muy violentos que no paran de cometer agresiones y robos por toda la ciudad. Ante esta delincuencia juvenil instalada en la capital del Bages, los Mossos han incrementado la presencia en sus calles con diversos dispositivos especiales para prevenir y reducir sus delitos. Gracias a ello, en solo un mes, entre el 27 de marzo y el 30 de abril, se han realizado 35 detenciones relacionadas con robos violentos.
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Si no lo viviste no lo sabrás pero en TODOS los putos barrios tenías estas mierdas.
Comparado con los 90 si quieres, q fueron muy tranquilos pq fue cuando empezó el wokismo y llegó la Play Station, pero hasta entonces: rejas en los primeros.
Q estos mejor muertos? Si, claro, mas barato y mejor para todos. Pero si me lo comparas con los 80 q yo vivi; pierdes. De calle.