Un grupo de adolescentes muy violentos atemoriza Manresa con agresiones y robos: detenidos 35 veces en un mes

Desde hace tiempo los vecinos de Manresa viven atemorizados por culpa de un grupo de adolescentes muy violentos que no paran de cometer agresiones y robos por toda la ciudad. Ante esta delincuencia juvenil instalada en la capital del Bages, los Mossos han incrementado la presencia en sus calles con diversos dispositivos especiales para prevenir y reducir sus delitos. Gracias a ello, en solo un mes, entre el 27 de marzo y el 30 de abril, se han realizado 35 detenciones relacionadas con robos violentos.