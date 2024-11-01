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Un grupo de adolescentes muy violentos atemoriza Manresa con agresiones y robos: detenidos 35 veces en un mes

Un grupo de adolescentes muy violentos atemoriza Manresa con agresiones y robos: detenidos 35 veces en un mes

Desde hace tiempo los vecinos de Manresa viven atemorizados por culpa de un grupo de adolescentes muy violentos que no paran de cometer agresiones y robos por toda la ciudad. Ante esta delincuencia juvenil instalada en la capital del Bages, los Mossos han incrementado la presencia en sus calles con diversos dispositivos especiales para prevenir y reducir sus delitos. Gracias a ello, en solo un mes, entre el 27 de marzo y el 30 de abril, se han realizado 35 detenciones relacionadas con robos violentos.

| etiquetas: anresa , adolescentes , violentos , detenciones
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7 comentarios
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#4 unocualquierax
Más votos para VOX.
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FunFrock #1 FunFrock
La audiencia nacional monitoriza este meneo
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#2 Orka
#1 no creo, dice la noticia que era un grupo de amigos, no de amegos.
1 K 17
Mesopotámico #6 Mesopotámico *
#2 dice que no quieren decir la nacionalidad, seguro que son chinos o argentinos
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Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Quien haya vivido los ochenta sabe que en aquella época era bastante peor.
2 K 11
ostiayajoder #7 ostiayajoder *
#3 Es q ni lo dudes.

Si no lo viviste no lo sabrás pero en TODOS los putos barrios tenías estas mierdas.

Comparado con los 90 si quieres, q fueron muy tranquilos pq fue cuando empezó el wokismo y llegó la Play Station, pero hasta entonces: rejas en los primeros.

Q estos mejor muertos? Si, claro, mas barato y mejor para todos. Pero si me lo comparas con los 80 q yo vivi; pierdes. De calle.
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MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Sensación de vivir
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menéame