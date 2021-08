Un grupo de 75 futbolistas de la selección de Afganistán logran huir del país

"Estamos en peligro. Las futbolistas son ahora un enemigo para el régimen talibán. No van a poder jugar a fútbol porque vuelve a estar perseguido, como sucedía antes, cuando me vi obligada a huir del país". Con estas palabras denunciaba a través de Mundo Deportivo Khalida Popal, excapitana de la selección femenina de Afganistán, la alarmante situación de sus compañeras en su país. Tras la entrevista a nuestro diario, Khalida ha hablado para la CNN, la BBC, The Guardian y medios de enorme prestigio en todo el mundo para dar a conocer...