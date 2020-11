El grooming para social en Youtube y Dalas Review

Empezamos por el vídeo “Niña de 14 años se hace fotos con excusas "feministas" comenta el cuerpo de una niña que ha subido una foto desnuda a twitter (concretamente sus caderas y su pecho) para estimar su edad y ridiculizarla. Palabras que le dedica a esta niña (que no conoce de nada): “me cago en su puta madre / la niñata de mierda / gentuza / qué puto asco niña/ me vomito / me cago en dios, que retraso mental”. Cuenta que a la niña le han respondido pedófilos y que ella les ha dicho “aquí nadie te ha llamado”,