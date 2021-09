Gritar de alegría por ir al colegio: 160 niños en Melilla empiezan el curso tras años de lucha para ser escolarizados

El pasado lunes, la Dirección Provincial de Educación publicó el listado definitivo de admitidos y, para sorpresa de todas las familias afectadas, los 160 niños y niñas que inicialmente fueron rechazados por "falta de documentación" constaban como aceptados en diferentes escuelas públicas de la ciudad. Entre ellos, Marwan. "Cuando vi su nombre en la lista, no pude contener las lágrimas. Cuando llegué a casa del trabajo y le dije que iría al colegio, no dejó de gritar de alegría. Me preguntaba si le compraría colores y que cuántos amigos tendría