La gripe aviar ya debería haber causado una pandemia. Que eso no haya ocurrido es lo que "tranquiliza" a los expertos

EEUU tiene su primer "caso grave" de gripe aviar y California ha decretado el estado de emergencia. Con más de 250 millones de aves muertas en todo el mundo, estamos viviendo el peor brote de gripe aviar que se recuerda. Después de tanta circulación, copias y especies, si el virus no había saltado al ser humano de forma contagiosa era porque hay algo que lo está frenando. No sabemos lo que es, pero si no ha pasado, no es fácil que vaya a pasar. ¿Esto significa que no vamos a tener una pandemia? No está a la vuelta de la esquina