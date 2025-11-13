·
La gripe aviar arrasa la mayor población de elefantes marinos del mundo: la mitad de las hembras ha desaparecido
El Servicio Antártico Británico calcula que faltan más de 50.000 ejemplares en las playas, tras el repentino salto del virus desde las aves: “Es estremecedor”
|
etiquetas
:
gripe aviar
,
pandemia
,
elegante marino
4
1
6
K
-17
actualidad
1 comentarios
relacionadas
#1
Penetrator
#0
Dupe:
www.meneame.net/story/gripe-aviar-arrasa-mayor-poblacion-elefantes-mar
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
