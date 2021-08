Greta Thunberg dice que las afirmaciones de que el Reino Unido es un líder climático son 'una mentira' (Eng)  

La joven de 18 años dijo que "si no se incluyen todas las emisiones, las estadísticas se verán mucho mejor", sugiriendo que cosas como la aviación, el transporte marítimo y la quema de biomasa no se han tenido en cuenta. Añadió que el Reino Unido es "muy bueno en la contabilidad creativa del carbono", pero eso "no significa mucho en la práctica". Los jóvenes que viven en la República Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-Bissau son los que corren mayor riesgo, a pesar de que estos países se encuentran entre los emisores más bajos de...