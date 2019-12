Greta y el activismo pop nuestro de cada día

Lo que más me chifla del fenómeno Greta es, precisamente, ese rollo Jesucristo Superstar con trenzas, ese fliparlo en colorines cada vez que una obviedad sale por su boca (...) No confundáis, por favor, mi crítica al vodevil de la causa justa con la crítica a la causa justa en sí misma. Os presupongo inteligentes y dotados de una más que solvente comprensión lectora. No me decepcionéis. A mí, salvar el planeta, como salvar cualquier cosa, me parece más que bien. Me parece requetebién, de hecho.