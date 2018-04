Me resisto a creer en los secretos de la técnica”. Así reaccionó Ramón Gómez de la Serna cuando el pintor Francisco Pompey le sugirió algunos consejos para “conseguir entender mejor la pintura”. El genial escritor español Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) no era bueno con el lápiz, pero no le importaba.