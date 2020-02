El Green New Deal, el proyecto del siglo que va a dividir la Unión Europea

No estamos ante un simple nuevo proyecto que pide una política climática más ambiciosa de la UE. Y va a crear grandes divisiones.el Green New Deal afectará a todas las áreas de la política al mismo tiempo. No solo influirá en la política energética, sino que también afectará a las reglas del mercado común incluyendo la política tributaria, el transporte, la movilidad, el comercio o a la política de cohesión. Sería ingenuo esperar que esto creará menos tensión y conflicto del que ya que existe hoy en día en la UE.