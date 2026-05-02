Grecia toma medidas contra el turismo masivo y prohíbe tumbonas y sombrillas en 251 playas

Ante el turismo masivo el Gobierno griego ha prohibido la utilización de tumbonas, sombrillas y beach bars en 251 playas. Asimismo, prohíbe el alquiler de motos de agua o kayaks, la música alta, los eventos organizados a gran escala y la circulación de coches sobre la arena. Estas medidas se engloban dentro de Red Natura 2000. El objetivo del El Ministerio de Medio Ambiente no es prohibir el uso del territorio, sino evitar su degradación. También lanzaron a aplicación MyCoast, para que los viajeros identifiquen las playas y sus normativas