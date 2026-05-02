edición general
12 meneos
13 clics
Grecia toma medidas contra el turismo masivo y prohíbe tumbonas y sombrillas en 251 playas

Grecia toma medidas contra el turismo masivo y prohíbe tumbonas y sombrillas en 251 playas

Ante el turismo masivo el Gobierno griego ha prohibido la utilización de tumbonas, sombrillas y beach bars en 251 playas. Asimismo, prohíbe el alquiler de motos de agua o kayaks, la música alta, los eventos organizados a gran escala y la circulación de coches sobre la arena. Estas medidas se engloban dentro de Red Natura 2000. El objetivo del El Ministerio de Medio Ambiente no es prohibir el uso del territorio, sino evitar su degradación. También lanzaron a aplicación MyCoast, para que los viajeros identifiquen las playas y sus normativas

| etiquetas: grecia , playas , tumbonas , sombrillas , turismo
10 2 0 K 115 actualidad
7 comentarios
10 2 0 K 115 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Les han faltado las "carpas" que al menos aquí montan los más garrulos
1 K 27
#3 sisi
Grecia tiene 227 islas habitadas y 7000 incluyendo islas y islotes. 251 playas con tantas islas es casi nada. En comparación Menorca tiene 119
1 K 23
wata #5 wata
#3 #4. Os aclaráis o lo dejamos así?
0 K 15
Moixa #6 Moixa *
#3 Veo que tu dato sale de una web del Consell insular, dice playas y calas, la mayoría de las 119 deben ser calas pedregosas en las que difícilmente podrías poner una sola tumbona . Porque 119 playas te aseguro que no hay.
0 K 12
#7 sisi
#6 Tampoco sabemos si las Griegas son pedregosas o de arena.
0 K 10
#2 Pitchford
Bueno, lo único que me gusta de las playas es pasear por la orilla, así que mejor, más naturales y con menos gente probablemente.
0 K 19
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Normal, Grecia casi no tiene playas, la mayoría de la costa es rocosa.
Unas 250 playas frente a las 4.000 que tiene España
www.meneame.net/m/actualidad/playas-espanolas-alcanzan-nuevo-record-ba
0 K 13

menéame