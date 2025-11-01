Gravísima violencia política

La salvaje agresión grupal a un periodista del diario El Español visiblemente acreditado por parte de independentistas radicales en Pamplona es un acto de violencia política inadmisible en democracia, y que supone además un salto cualitativo de extraordinaria gravedad en la trayectoria reciente de los colectivos juveniles nacidos de la izquierda abertzale. Atacar a un periodista no es solo atacar a un ciudadano, sino a lo que su profesión representa: la libertad de información.