Gravísima violencia política

La salvaje agresión grupal a un periodista del diario El Español visiblemente acreditado por parte de independentistas radicales en Pamplona es un acto de violencia política inadmisible en democracia, y que supone además un salto cualitativo de extraordinaria gravedad en la trayectoria reciente de los colectivos juveniles nacidos de la izquierda abertzale. Atacar a un periodista no es solo atacar a un ciudadano, sino a lo que su profesión representa: la libertad de información.

