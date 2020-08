Grave incidente con un revisor de RENFE por hablar en catalán

Le hable en catalán al revisor y entonces fue cuando me dijo "A mí me hablas español porque estamos en España'". Había un chico africano delante de mí que no sabía hablar muy bien el castellano "Asegura que se burlaron de él". Les recriminé que actuaran de esta manera, fue entonces cuando nuevamente empezaron a recriminarle "que les hablara en español porque estábamos en España". Uno de los vigilantes de seguridad se abalanzo frente a ella "Cuando llegamos a Vic no me querían dejar bajar".