Grave brecha en WhatsApp: un fallo de seguridad filtra 3500 millones de números de teléfono

Un fallo en el sistema de descubrimiento de contactos de WhatsApp permitió a investigadores enumerar 3.500 millones de números y extraer información pública como fotos, info y tipo de cuenta. Meta afirma que se trató de scraping, pero aplicó límites y ajustes tras ser alertada. El incidente evidencia los riesgos de usar el número como identificador y refuerza la necesidad de revisar la privacidad y restringir la visibilidad del perfil.