Grave brecha en WhatsApp: un fallo de seguridad filtra 3500 millones de números de teléfono

Un fallo en el sistema de descubrimiento de contactos de WhatsApp permitió a investigadores enumerar 3.500 millones de números y extraer información pública como fotos, info y tipo de cuenta. Meta afirma que se trató de scraping, pero aplicó límites y ajustes tras ser alertada. El incidente evidencia los riesgos de usar el número como identificador y refuerza la necesidad de revisar la privacidad y restringir la visibilidad del perfil.

| etiquetas: whatsapp , ciberseguridad , filtración , privacidad , meta
8 comentarios
#4 CriticalThinker
#1 tienes razón. Cómo puedo borrarlo?
#5 capitan.meneito
#4 no puedes, ya se ha filtrado.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo *
#4 No subo muchas cosas, así que no estoy seguro.

Pero creo que puedes darle a editar o algo así, y de ahí borrar. Creo que tienes 15 minutos o algo así.

Si no, puedes pedirlo en el nótame, que hay gente que te puede indicar mejor (pero evita al dueño, que muerde).
sorrillo #8 sorrillo
#4 Al final de la entradilla tienes el botón de edición, tienes 30 minutos para editar el meneo. Dentro de edición deberías tener un desplegable que te permite marcar descartar.
#7 Cuchifrito *
Eso no es nada, el otro día me pasaron un listado de teléfonos que se habían filtrado que contenía
+99 999 999 999 números de teléfono.
josete15 #3 josete15
En breve elegirán vuestro currículum en InfoJobs.
#2 CriticalThinker
