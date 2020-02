Grandes películas de ciencia ficción con final decepcionante

La ciencia ficción es capaz de llevarnos a otros mundos, hacernos soñar con futuros brillantes o asustarnos con lo que está por venir pero, en definitiva, no deja al espectador indiferente. Esto puede cambiar si el final no termina de encajar con lo que el resto de la película ha intentado vendernos y, a modo de terapia, compartimos diez títulos que nos entusiasman hasta su no del todo satisfactorio tercer acto. Ojo, una buena explicación de un lector o lectora puede hacernos cambiar de opinión.