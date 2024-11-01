Las grandes inversiones que generan miles de empleos estables vienen de los países a los que no visita Ayuso

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha construido buena parte de su perfil internacional sobre viajes institucionales a Estados Unidos y discursos alineados con el liberalismo económico anglosajón, la realidad de las grandes inversiones industriales que están transformando España apunta en otra dirección. Las fábricas, los empleos estables y los grandes proyectos manufactureros que prometen reindustrializar regiones enteras están llegando, sobre todo, desde China.