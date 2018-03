El exsecretario general del PP de Madrid insiste en que solo se ocupó de la parte legal de las campañas electorales. Ha eludido contestar a varias cuestiones sobre la trama Púnica alegando que ya se está investigando en la Audiencia Nacional"Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido, ni he visto estos famosos sobres, no los he visto", ha afirmado