Granada: el fracaso de tres años sin tren… y ni siquiera será un AVE

No está, se le espera… pero no hay fecha. “No damos fechas de entrada en servicio de las líneas de alta velocidad”, ha dicho un portavoz del Ministerio de Fomento. Y, en efecto, especificó: no será un AVE, sino un tren de alta velocidad. Tres años cumple Granada este domingo sin línea férrea. Un aislamiento ferroviario sin precedentes. Este hecho ha hecho mella en la economía de Granada y su provincia: según cálculos de la diputación granadina, se han perdido 420 millones de euros.