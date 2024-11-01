·
El Gran Wyoming se corona con su discurso sobre el periodismo y el juicio al fiscal general
El Gran Wyoming ya lo clava a diario con sus frases y sus chistes desde El Intermedio, pero cuando habla sin guión es aún mejor.
|
etiquetas
:
wyoming
,
discurso
,
premio
1
1
1
K
7
actualidad
4 comentarios
1
1
1
K
7
actualidad
#2
estemenda
#0
www.meneame.net/story/wyoming-tras-recibir-premio-ondas-mejor-comunica
1
K
24
#4
frankye
#2
Sorry, intento borrarla.
0
K
12
#3
Meneador_Compulsivo
Espero que terminara el discurso con un agradecimiento a Mauricio Casals.
0
K
20
#1
frankye
No le quito una coma.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
