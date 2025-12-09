La gran revisión del alquiler encarecerá la renta de los inquilinos en hasta 4.600 euros en 2026

Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, alrededor de 630.000 contratos ―que afectan a cerca de 1,6 millones de personas― se renovarán durante el año que viene y se encarecerán en hasta 383 euros al mes respecto al momento de la firma, lo que implica un sobrecoste anual de 4.600 euros en los casos más extremos. Los más afectados serán los 24.456 contratos que tendrían que renovarse en Baleares. En esta comunidad la renta media crecerá en algo más de 4.600 euros al año.