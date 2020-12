Raw Fury, y el pequeño estudio Out of the Blue, para hacernos sentir en el cuerpo y la mente de una aventurera en una isla llena de misterio allá por los mares del Pacífico, y que os aseguro que os va a dejar un sabor realmente bueno, y unas sensaciones de satisfacción resolutiva que dan por sellado un notable juego de esos que proliferan tantos pero que no todos son tan buenos como uno desearía.