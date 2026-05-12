La gran mentira del PIB español

[MODO LECTURA] el crecimiento reciente del PIB español no proviene de una mejora real de la productividad, sino del aumento de la población ocupada —especialmente inmigrante— y de plantillas sobredimensionadas en sectores con alto absentismo. Aunque el PIB total sube, el PIB por hora trabajada apenas mejora y, ajustado por empleo equivalente a tiempo completo, incluso cae. Esto revela un modelo económico basado en “meter más recursos” en lugar de obtener mejores rendimientos