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La gran mentira del PIB español

[MODO LECTURA] el crecimiento reciente del PIB español no proviene de una mejora real de la productividad, sino del aumento de la población ocupada —especialmente inmigrante— y de plantillas sobredimensionadas en sectores con alto absentismo. Aunque el PIB total sube, el PIB por hora trabajada apenas mejora y, ajustado por empleo equivalente a tiempo completo, incluso cae. Esto revela un modelo económico basado en “meter más recursos” en lugar de obtener mejores rendimientos

| etiquetas: gran , mentira , pib , español
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
WcPC #1 WcPC
El PIB es un método de mierda para medir la riqueza de un país, los datos en todos los países son falsos.
Esta tontería del confidencial solo intenta decir que España está mal porque no le gusta el gobierno actual.
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#3 woke
#1 No lo dice El Confidencial, lo dice el gobierno.
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josde #4 josde
#3 El confidencial es la voz de su amo y ya se sabe quien es, noticia de las que les gustan a quien les subvencionan.
2 K 41
#5 woke
#4 el problema es que es cierto.
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josde #7 josde
#5 Eso lo dices tu y el confidencial, verdad.
1 K 23
#8 woke
#7 Sí, además aportan datos para refutarlo.
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josde #9 josde
#8 Claro, los datos que les interesan a los que les pagan por poner esa mierda.
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WcPC #6 WcPC *
#3 Del enlace "La gran mentira del PIB español en palabras del BBVA"
El BBVA es el gobierno...
Bueno...
En parte podría estar de acuerdo contigo, pero vamos, no creo que lo digas de esa manera...
2 K 33
#10 Tecar
#1 El PIB es un método para medir como cualquier otro.
Medir la riqueza de un país no es tarea especialmente fácil, se intenta tener un baremo equivalente para todos los países y tener una idea de cómo están las cosas en cada sitio.
No es perfecto obviamente, pero es lo que hay.
Efectivamente puede pasar que aunque dos países tengan dos PIB's equivalentes, uno puede tener orígenes más resilientes y ser más estable ante eventos inesperados que otro cuyo PIB procede de economías más volubles, como el turismo por ejemplo, esto lo tienen claro los economistas.
Te animo a que desarrolles tu propio método a ver qué tal.
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#13 woke *
#10 #11 Hay más población a la que ofrecer servicios, pero en sectores como la sanidad estos no han aumentado, lo que ha provocado un colapso.
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ombresaco #15 ombresaco
#1 Correcto, pero el problema es que se toma eso como medida, cuando no deja de ser un indicador.

Estamos viviendo basandonos en la es.wikipedia.org/wiki/Falacia_de_McNamara , y creyéndonoslo
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#18 Joroñas
#1 A ver... El PIB es un modelo de mierda para medir el DESARROLLO de un país, pero no su riqueza...

Diferente es que me hables del PIB per cápita o alguna otra media que no representa casi nada.

En cualquier caso, pudiendo estar yo equivocado te ruego me indiques un método mejor para medirla.

A mi por ejemplo me gustan los indicadores relacionados con la productividad, pero claro, también son manipulables en función de si metes población ocupada o población activa
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Torrezzno #12 Torrezzno
El articulo es correcto técnicamente. La productividad está estancada y por debajo de la media europea. Pero no cuenta que gracias a ese aumento de personas cotizando se están pagando las pensiones HOY. El problema es que este modelo de inmigración infinita, baja productividad y nulo incremento del PIB per capita no escala. Que va a pasar cuando todos los inmigrantes que hoy cotizan empiecen a jubilarse? Jugárselo todo a que el ratio de inmigrantes va a seguir el mismo ritmo durante décadas es arriesgado  media
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#17 woke *
#12 Esos inmigrantes también tienen que pagar pensiones y servicios para más personas, así que al final viene a ser lo mismo.
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Tito_Keith #11 Tito_Keith
Porque con los sueldos de mierda que tenemos, para un empresario es más barato meter más gente que invertir en maquinaria e innovación de la producción. Además de que un camarero produce hasta donde produce. Si no se cambia el modelo productivo poco se puede hacer
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#2 woke *
El único objetivo de los políticos españoles es ganar las próximas elecciones, no mejorar la vida de la gente; para eso ya está la economía.
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Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho
La argumentación es totalmente errónea, "aumento de la población ocupada, plantillas sobredimensionadas en sectores con alto absentismo", eso no sube el PIB. Producto Interno Bruto (PIB) se calcula sumando el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo (generalmente un año o trimestre).
El confidencial está creando bulos y los argumentos no se sostienen, no es teoría económica, es comentario de cuñado.
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MisturaFina #14 MisturaFina
El verdadero indicador de una economía bien organizada es la edad de jubilación.
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menéame