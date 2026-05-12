La gran mentira del PIB español

[MODO LECTURA] el crecimiento reciente del PIB español no proviene de una mejora real de la productividad, sino del aumento de la población ocupada —especialmente inmigrante— y de plantillas sobredimensionadas en sectores con alto absentismo. Aunque el PIB total sube, el PIB por hora trabajada apenas mejora y, ajustado por empleo equivalente a tiempo completo, incluso cae. Esto revela un modelo económico basado en “meter más recursos” en lugar de obtener mejores rendimientos
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Esta tontería del confidencial solo intenta decir que España está mal porque no le gusta el gobierno actual.
El BBVA es el gobierno...
Bueno...
En parte podría estar de acuerdo contigo, pero vamos, no creo que lo digas de esa manera...
Medir la riqueza de un país no es tarea especialmente fácil, se intenta tener un baremo equivalente para todos los países y tener una idea de cómo están las cosas en cada sitio.
No es perfecto obviamente, pero es lo que hay.
Efectivamente puede pasar que aunque dos países tengan dos PIB's equivalentes, uno puede tener orígenes más resilientes y ser más estable ante eventos inesperados que otro cuyo PIB procede de economías más volubles, como el turismo por ejemplo, esto lo tienen claro los economistas.
Te animo a que desarrolles tu propio método a ver qué tal.
Estamos viviendo basandonos en la es.wikipedia.org/wiki/Falacia_de_McNamara , y creyéndonoslo
Diferente es que me hables del PIB per cápita o alguna otra media que no representa casi nada.
En cualquier caso, pudiendo estar yo equivocado te ruego me indiques un método mejor para medirla.
A mi por ejemplo me gustan los indicadores relacionados con la productividad, pero claro, también son manipulables en función de si metes población ocupada o población activa
El confidencial está creando bulos y los argumentos no se sostienen, no es teoría económica, es comentario de cuñado.