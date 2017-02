La gran mentira del cine norteamericano

¿Cual es la mayor falacia que se escucha normalmente cuando se compara el cine local con el norteamericano? Que el cine norteamericano no está subvencionado. Ese argumento es simple y llanamente mentira. No solo las películas (y series de TV) están subvencionadas en Estados Unidos si no que muchas veces están más apoyadas en fondos públicos que las de países emergentes. Vamos a los datos: - En los Estados Unidos no existe un modelo de subsidio nacional a la producción de cine y TV, pero sin embargo si se encuentran ayudas estatales.