El gran jurado en Estados Unidos: ¿qué es?

Estados Unidos es uno de los pocos países que tienen el sistema del gran jurado, aunque no todos los estados lo utilicen, y sus reglamentos varían según el estado. (La mayor parte de la gente está familiarizada con el jurado de iguales, formado por 12 personas, que decide la culpabilidad o la inocencia de un acusado por voto unánime, luego de deliberaciones que pueden durar horas o semanas). He aquí en qué se diferencia el gran jurado: Los grandes jurados no terminan la culpabilidad o la inocencia, solamente deciden si hay evidencias…