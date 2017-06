El "Gran Incendio" silencioso de la Sierra de Baza  

En la Sierra de Baza han muerto ya cientos de miles de pinos, en una situación comparable a la de un gran incendio forestal, que aún no se ha extinguido y sigue sin combatirse ni poner medios para atajarlo, lo que sin embargo parece no importar a nadie Una problemática en la que vamos a profundizar en la Revista Digital SIERRA DE BAZA de julio-2017, con información de última hora sobre la dramática situación en que se encuentran estos montes en estos momentos, en los que, pese a las promesas, AÚN NO SE HA HECHO NADA.