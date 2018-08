El gran enemigo invisible y la revolución pendiente

Un nuevo estudio científico, “The impact of exposure to air pollution on cognitive performance“, demuestra que [...] la contaminación, además, genera daños cerebrales que provocan una gran reducción progresiva en la inteligencia de las personas, que se incrementa claramente a medida que aumenta la exposición. La contaminación deteriora claramente nuestro cerebro. Para ganar esta guerra, hay que ELIMINAR todas las emisiones en el vehículo lo antes posible, recurriendo a todo lo que haya que recurrir, y empezando lo antes posible.