Es el tiempo de la distancia social: no nos vemos, no podemos tocarnos, evitamos a quienes nos cruzamos por la calle, tenemos temor a contagiarnos. Y, sin embargo, no hay distancia afectiva: estamos en contacto con seres queridos, aprovechamos para recuperar la relación con gente a la que apreciamos, el Whatsapp se utiliza más que nunca, llamamos a quienes no podemos ver para saber cómo van las cosas, intentamos estar presentes de algún modo.