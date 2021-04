Gran Bretaña protesta ante “toma” de Embajada birmana en Londres por agregado militar de la Junta

La junta militar llamó a consultas al embajador en marzo después de que el diplomático emitiera un comunicado pidiendo la liberación de la dirigente civil depuesta en Birmania, Aung San Suu Kyi."Cuando me marché de la embajada, se precipitaron al interior y la tomaron. Pertenecen al ejército birmano", declaró el miércoles Kyaw Zwar Minn al diario The Daily Telegraph. Manifestantes se congregaron alrededor de la embajada birmana en Londres el miércoles, cuando se hizo público que el embajador no podía entrar.